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12 апреля 2020, воскресенье, 09:07 454
Общество 2020-04-12T09:23:36+03:00
Українські Новини
Сегодня Католическая Пасха: где смотреть трансляцию богослужений

Сегодня Католическая Пасха: где смотреть трансляцию богослужений

Ярина Вацяк
Пасха, Религия, Ватикан, Трансляция, Богослужение, Римо-католическая церковь, Католическая пасха, Пасха-2020
Пасха. Фото: pixabay
Пасха. Фото: pixabay

У христиан западного обряда Страстная неделя пришла к завершению и наступила Пасха 12 апреля 2020 года в то время, как христиане восточного обряда и греко-католиски сегодня отмечают Вербное воскресенье.

В Украине около 5 млн католиков, и наибольшая община на Закарпатье.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан придерживаться карантинных мер и отпраздновать Пасху дома.

Глава государства просит украинцев не идти на праздник в церковь и не собираться компаниями для празднования.

12 апреля, в 12:00 на телеканалах UA:ПЕРВЫЙ, UA:КРЫМ и всех региональных филиалов Общественного будут транслировать Пасхальную Литургию и Апостольское благословение для Рима и всего мира (Urbi et Orbi) Папы Франциска.

Комментировать трансляцию будут ведущий Кирилл Караченцев и отец Римо-католической церкви Сергей Панченко в сопровождении сурдоперевода.

Повтор в 14:00 покажет телеканал UA КУЛЬТУРА.

Напомним, ранее Українські Новини писали  самый быстрый рецепт паски без дрожжей.

А также о том, как  сделать красивую и устойчивую глазурь, которая не будет течь с верхушки паски.

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