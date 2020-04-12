Сегодня Вербное воскресенье. История и традиции праздника

Сегодня, 12 апреля, отмечается Вербное воскресенье - воскресенье приходящееся за 7 дней до Пасхи. Неделя, которая еще называется Страстной, начинается Вербным воскресеньем. Українські Новини расскажут об истории и традициях этого дня.

На многих языках мира этот день называется Пальмовое воскресенье из-за веток пальм, которые стелили на дорогу при въезде Иисуса в Иерусалим. Однако на территориях, где пальмы не растут, а весна наступает с цветением ив, пальмовые ветви люди заменили вербными, соответственно и название праздника изменилось.



День Вербного воскресенья напоминает христианам торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, который знаменовал собой непосредственное приближение Его Страстей и смерти на кресте. Люди, которые Его приветствовали, бросали на дорогу плащи и зеленые ветви пальм, восклицая: "Осанна Сыну Давидову!". Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим описан во всех Евангелиях. Этому событию все они придают особое значение. Литургия Вербного воскресенья также вспоминает как радостные моменты процессии с пальмами так и о Страстях Господних. Этим церковь подчеркивает, что триумф Христа и Его Жертва всегда неразрывно связаны.



Традиции



В Вербное воскресенье святят вербу. Под церковь заранее привозят много ветвей. Утром на Богослужение сходятся все - старые и малые, ибо "грех не пойти в церковь, как святят вербу". (В этом году сделать это будет невозможно из-за коронавирусного карантина). Когда заканчивается богослужение и священник окропит ветви святой водой, то дети - друг перед другом - стараются как можно быстрее достать иву и тут же проглотить по несколько "котиков" - "чтобы горло не болело".

Молодые парни и девушки бились святой вербой и приговаривали:

Будь большой, как ива,

А здоровый, как вода,

А богатый, как земля.

Хозяева, возвращаясь из церкви с освященной вербой, в дом не заходили, а сразу же сажали на огороде по несколько ветвей или - если было близко - то в поле, "чтобы росла Богу на славу, а нам, людям, на потребление"; а остальные несли в дом и ставили в красный угол под святыми образами.



Считалось, что это дерево весьма вспомогательное от многих недугов и имеет большую чудодейственную силу. Выгоняя впервые коров на пастбище, их обязательно благословляли святой вербой, "чтобы нечисть не цеплялась к животным". Из более мелких ветвей или листьев делали отвар или водочную настойку и лечили ею людей от головных болей, лихорадки, желудочных болезней, заживляли раны на теле.

Как сообщали Українські Новини, 12 апреля католики празднуют Пасху.





