подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
12 апреля 2020, воскресенье, 06:00 602
Lifestyle 2020-04-12T06:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Вербное воскресенье. История и традиции праздника

Сегодня Вербное воскресенье. История и традиции праздника

Валерия Драгомирова
Пасха, Вербное воскресенье, Пасха-2020
Верба. Фото: pixabay
Верба. Фото: pixabay

Сегодня, 12 апреля, отмечается Вербное воскресенье - воскресенье приходящееся за 7 дней до Пасхи. Неделя, которая еще называется Страстной, начинается Вербным воскресеньем. Українські Новини расскажут об истории и традициях этого дня.

На многих языках мира этот день называется Пальмовое воскресенье из-за веток пальм, которые стелили на дорогу при въезде Иисуса в Иерусалим. Однако на  территориях, где пальмы не растут, а весна наступает с цветением ив, пальмовые ветви люди заменили вербными, соответственно и название праздника изменилось.


День Вербного воскресенья напоминает христианам торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, который знаменовал собой непосредственное приближение Его Страстей и смерти на кресте. Люди, которые Его приветствовали, бросали на дорогу плащи и зеленые ветви пальм, восклицая: "Осанна Сыну Давидову!". Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим описан во всех Евангелиях. Этому событию все они придают особое значение. Литургия Вербного воскресенья также вспоминает как радостные моменты процессии с пальмами так и о Страстях Господних. Этим церковь подчеркивает, что триумф Христа и Его Жертва всегда неразрывно связаны.

Традиции

В Вербное воскресенье святят вербу. Под церковь заранее привозят много ветвей. Утром на Богослужение сходятся все - старые и малые, ибо "грех не пойти в церковь, как святят вербу". (В этом году сделать это будет невозможно из-за коронавирусного карантина). Когда заканчивается богослужение и священник окропит ветви святой водой, то дети - друг перед другом - стараются как можно быстрее достать иву и тут же проглотить по несколько "котиков" - "чтобы горло не болело". 

Молодые парни и девушки бились святой вербой и приговаривали:

Будь большой, как ива,
А здоровый, как вода,
А богатый, как земля.

Хозяева, возвращаясь из церкви с освященной вербой, в дом не заходили, а сразу же сажали на огороде по несколько ветвей или - если было близко - то в поле, "чтобы росла Богу на славу, а нам, людям, на потребление"; а остальные несли в дом и ставили в красный угол под святыми образами.

Считалось, что это дерево весьма вспомогательное от многих недугов и имеет большую чудодейственную силу. Выгоняя впервые коров на пастбище, их обязательно благословляли святой вербой, "чтобы нечисть не цеплялась к животным". Из более мелких ветвей или листьев делали отвар или водочную настойку и лечили ею людей от головных болей, лихорадки, желудочных болезней, заживляли раны на теле.

Как сообщали Українські Новини, 12 апреля католики празднуют Пасху


Больше новостей о: Пасха Вербное воскресенье Пасха-2020

Минздрав объяснил, в каких случаях на улице может находится более двух человек
Пасажиров из Абу-Даби привезли на обсервацию в санаторий Ворзеля под Киевом
Новости
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом 23:52
Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье 23:42
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
По всей Украине уже отправили партию освященных пасок 22:55
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
В Киевской области к людям, которые выйдут на улицу на выходных, будет подходить полиция, — Володин 18:39
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
Лазебная рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен и проиндексируют пенсии на 11% 14:33
Почему в платежах за тепло и воду появится отдельная плата за обслуживание счетчика 06:30
больше новостей
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
ОАЭ отправят Украине гумпомощь для борьбы с коронавирусом 10:25
"Школу онлайн" снимают специалисты "Квартала 95", "Мамахохотала", Patriot и каналов за деньги благотворителей 14:10
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
В Кабмине планируют запустить общественный транспорт только к лету 22:30
больше новостей
Комитет Рады одобрил поправки в госбюджет на 2020 год
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok