Сьогодні Католицька Пасха: де дивитися трансляцію богослужінь

У християн західного обряду Страсний тиждень прийшла до завершення і настала Пасха 12 квітня 2020 року в той час, як греко-католиски та християни східного обряду сьогодні відзначають Вербну неділю. В Україні близько 5 млн католиків, і найбільша громада на Закарпатті. Президент України Володимир Зеленський закликає громадян дотримуватись карантинних заходів і відсвяткувати Великдень вдома. Глава держави просить українців не йти на свято до церкви і не збиратися компаніями для святкування. 12 квітня, о 12:00 на телеканалах UA:ПЕРШИЙ, UA:КРИМ і всіх регіональних філій Громадського транслюватимуть Пасхальну Літургію і Апостольське благословення для Риму і цілого світу (Urbi et Orbi) Папи Франциска. Коментувати трансляцію будуть ведучий Кирило Караченцев і отець Римо-католицької церкви Сергій Панченко в супроводі сурдоперекладу. Повтор о 14:00 покаже телеканал UA КУЛЬТУРА. Нагадаємо, раніше Українські Новини писали самий швидкий рецепт паски без дріжджів. А також про те, як зробити красиву і стійку глазур, яка не буде текти з верхівки паски.