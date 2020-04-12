Сьогодні Католицька Пасха: де дивитися трансляцію богослужінь

У християн західного обряду Страсний тиждень прийшла до завершення і настала Пасха 12 квітня 2020 року в той час, як греко-католиски та християни східного обряду сьогодні відзначають Вербну неділю.

В Україні близько 5 млн католиків, і найбільша громада на Закарпатті.

Президент України Володимир Зеленський закликає громадян дотримуватись карантинних заходів і відсвяткувати Великдень вдома.

Глава держави просить українців не йти на свято до церкви і не збиратися компаніями для святкування.

12 квітня, о 12:00 на телеканалах UA:ПЕРШИЙ, UA:КРИМ і всіх регіональних філій Громадського транслюватимуть Пасхальну Літургію і Апостольське благословення для Риму і цілого світу (Urbi et Orbi) Папи Франциска.

Коментувати трансляцію будуть ведучий Кирило Караченцев і отець Римо-католицької церкви Сергій Панченко в супроводі сурдоперекладу.

Повтор о 14:00 покаже телеканал UA КУЛЬТУРА.

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали самий швидкий рецепт паски без дріжджів.

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