Минздрав объяснил, в каких случаях на улице может находится более двух людей

В условиях карантина одним из ограничений был запрет на нахождение на улице в группе более чем двух людей. Минздрав подтвердил, что по трое гулять нельзя. Об этом сообщили в пресс-службе. На время карантина рекомендуется передвигаться группами не более двух человек. Исключением может быть сопровождения детей независимо от их количества. Дети до 14 лет могут находиться в общественных местах только в сопровождении взрослых. В Минздраве сообщили, что это сделано прежде всего для вашей безопасности и предотвращения распространения коронавирусной болезни. Как сообщали Українські Новини, в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля, а Черновицкая область ввела особенный режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции. Тем временем, в самом Киеве мэр столицы заявил, что комендантский час вводиться не будет. Пока же премьер-министр Украины говорит, что общественный транспорт смогут запустить только к лету.