Минздрав объяснил, в каких случаях на улице может находится более двух людей

В условиях карантина одним из ограничений был запрет на нахождение на улице в группе более чем двух людей. Минздрав подтвердил, что по трое гулять нельзя.

Об этом сообщили в пресс-службе.

На время карантина рекомендуется передвигаться группами не более двух человек. Исключением может быть сопровождения детей независимо от их количества. Дети до 14 лет могут находиться в общественных местах только в сопровождении взрослых.

В Минздраве сообщили, что это сделано прежде всего для вашей безопасности и предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля, а Черновицкая область ввела особенный режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

Тем временем, в самом Киеве мэр столицы заявил, что комендантский час вводиться не будет.

Пока же премьер-министр Украины говорит, что общественный транспорт смогут запустить только к лету.