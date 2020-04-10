Во Львове на Пасху закроют все храмы и будут патрулировать полицейские

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что из-за коронавируса на время Пасхальных праздников в городе закроют для верующих все храмы, а парки и скверы дополнительно будут патрулировать военнослужащие. Об этом сообщает Громадське.

По словам Садового, в храмах Львова во время Пасхальных праздников будут находиться только священники и лица, обеспечивающие процесс богослужения.

"Все храмы города Львова будут закрыты. Внутри - только отцы и те, кто обеспечивает процесс. Будет онлайн-трансляция с главных храмов города. Это четкая позиция и римо-католиков и греко-католиков, и православных", - пояснил он.

При этом, как утверждает мэр, в городе не планируют вводить дополнительные ограничения на передвижение. Однако на выходных к патрулированию будут приобщать военнослужащих.

"Мы не принимали по Львову отдельного решения. У нас карантин, работают продовольственные магазины, аптеки. Можно выйти в магазин. Мы на субботу и воскресенье приобщаем еще Национальную гвардию, которая контролирует парки и скверы. Позицию относительно празднований согласовали епископы и полиция", - заявил Садовый.

Также сообщалось, что только 3% украинцев собираются идти в церковь на Пасху.

Ранее Українські Новини писали, как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи.



Кроме того, Зеленский призвал менять свои традиции на здоровье людей и праздновать Пасху дома.