У Львові на Великдень закриють всі храми і будуть патрулювати поліцейські

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що через коронавірус на час Великодніх свят у місті закриють для віруючих всі храми, а парки і сквери додатково будуть патрулювати військовослужбовці. Про це повідомляє Громадське.

За словами Садового, у храмах Львова під час Великодніх свят будуть знаходитися тільки священики та особи, які забезпечують процес богослужіння.

"Всі храми міста Львова будуть закриті. Всередині - тільки батьки і ті, хто забезпечує процес. Буде онлайн-трансляція з головних храмів міста. Це чітка позиція і римо-католиків і греко-католиків, і православних", - пояснив він.

При цьому, як стверджує мер, в місті не планують вводити додаткові обмеження на пересування. Однак на вихідних до патрулювання будуть залучати військовослужбовців.

"Ми не брали по Львову окремого рішення. У нас карантин, працюють продовольчі магазини, аптеки. Можна вийти в магазин. Ми на суботу і неділю долучаємо ще Національну гвардію, яка контролює парки і сквери. Позицію щодо святкувань погодили єпископи і поліція", - заявив Садовий.

Також повідомлялося, що тільки 3% українців збираються йти до церкви на Великдень.

Раніше Українські Новини писали, як віруючі зможуть відвідувати храми і будуть святити паски. Крім того, Зеленський закликав змінювати свої традиції на здоров'я людей і святкувати Пасху будинку.