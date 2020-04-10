Гривна снова подскочила. Курс НБУ на 13 апреля

В то время, как доллар снова упал, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13 апреля, на 4,37 коп. до 27,2073 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10-12 апреля, на 10,05 коп. до 27,2510 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 23,29 коп. до 27,5431 UAH\/USD, курс покупки понизился на 13,81 коп. до 27,0629 UAH\/USD вторую неделю подряд. Также курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 11 коп. до 27,25 UAH\/USD.. Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары. Кроме того, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 апреля на 7,43 коп. до 27,5457 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 5,43 коп. до 27,0570 UAH\/USD.