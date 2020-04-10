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10 апреля 2020, пятница, 13:20 81
Экономика 2020-04-10T13:22:51+03:00
Українські Новини
Гривна снова подскочила. Курс НБУ на 13 апреля

Гривна снова подскочила. Курс НБУ на 13 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар снова упал, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13 апреля, на 4,37 коп. до 27,2073 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10-12 апреля, на 10,05 коп. до 27,2510 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 23,29 коп. до 27,5431 UAH/USD, курс покупки понизился на 13,81 коп. до 27,0629 UAH/USD вторую неделю подряд.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 11 коп. до 27,25 UAH/USD..

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

Кроме того, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 апреля на 7,43 коп. до 27,5457 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,43 коп. до 27,0570 UAH/USD.

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