Гривна снова подскочила. Курс НБУ на 13 апреля

В то время, как доллар снова упал, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13 апреля, на 4,37 коп. до 27,2073 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10-12 апреля, на 10,05 коп. до 27,2510 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 23,29 коп. до 27,5431 UAH/USD, курс покупки понизился на 13,81 коп. до 27,0629 UAH/USD вторую неделю подряд.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 11 коп. до 27,25 UAH/USD..

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

Кроме того, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 апреля на 7,43 коп. до 27,5457 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,43 коп. до 27,0570 UAH/USD.