Доллар снова начал падать. Курс валют перед выходными

В то время, как гривна упала, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 апреля на 7,43 коп. до 27,5457 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,43 коп. до 27,0570 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,97 коп. до 29,1167 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,20 коп. до 29,9640 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,0570 27,5457 29,1167 29,9640 3,13 3,71 Максимальный 27,2000 27,8000 29,5500 30,3000 3,50 3,90 Минимальный 26,5000 27,3500 27,7500 29,5500 2,30 3,56

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 11 коп. до 27,25 UAH/USD..

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара.