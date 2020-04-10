подписаться на рассылку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
ONLINE
10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

10 апреля 2020, пятница, 10:37 378
Экономика 2020-04-10T10:37:52+03:00
Українські Новини
Доллар снова начал падать. Курс валют перед выходными

Доллар снова начал падать. Курс валют перед выходными

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как гривна упала, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 апреля на 7,43 коп. до 27,5457 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,43 коп. до 27,0570 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,97 коп. до 29,1167 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,20 коп. до 29,9640 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,0570 27,5457 29,1167 29,9640 3,13 3,71
Максимальный 27,2000 27,8000 29,5500 30,3000 3,50 3,90
Минимальный 26,5000 27,3500 27,7500 29,5500 2,30 3,56

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 11 коп. до 27,25 UAH/USD..

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары. 

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

Гривна продолжает падать. Курс НБУ на пятницу и вы...
Доллар и евро взлетели на 30 копеек. Курс валют на...
Доллар подорожал. Официальный курс валют на пятниц...
Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке 9 ап...
В Украине за сутки 311 новых случаев коронавируса. Всего уже больше 2 тыс. инфицированных
Сегодня 30-й день карантина. Что нельзя делать
Новости
Киевский метрополитен увеличил штат сотрудников на 11 в сравнении с февралем 13:00 Документ
Рада проведет внеочередное заседание по госбюджету 13 апреля 12:59
Пасха-2020: НОТУ будет транслировать богослужение в Михайловском соборе 12:56
Тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/ОП
Кличко рассказал, что делать киевлянам, которым отказали в тестировании на коронавирус 12:43
Могут ли киевляне самостоятельно сделать тест на коронавирус. Разъяснение Кличко 12:30
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие 17:06
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
больше новостей
Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками 10:00 Документ
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
В мире зарегистрировали 1,6 млн зараженных коронавирусом. Данные на 10 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok