Гривня знову підскочила. Курс НБУ на 13 квітня

В той час, як долар знову впав, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 13 квітня, на 4,37 коп. до 27,2073 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 10-12 квітня, на 10,05 коп. до 27,2510 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 по 10 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 23,29 коп. до 27,5431 UAH/USD, курс купівлі знизився на 13,81 коп. до 27,0629 UAH/USD другий тиждень поспіль.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 11 коп. до 27,25 UAH/USD..

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.

Крім того, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 9 квітня на 7,43 коп. до 27,5457 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,43 коп. до 27,0570 UAH/USD.