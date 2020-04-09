Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке 9 апреля

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 26 коп., в четверг укрепился на 11 коп. до 27,25 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,37-27,43 UAH/USD, затем начали снижаться до 27,25-27,31 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,25-27,28 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,78% с 23,74 UAH/USD до 27,25 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара.