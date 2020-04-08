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08 апреля 2020, среда, 13:52 1769
Экономика 2020-04-08T13:53:18+03:00
Українські Новини
Гривна резко подскочила. Курс НБУ на 9 апреля

Гривна резко подскочила. Курс НБУ на 9 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар и евро начали дорожать, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 8 апреля, на 15,72 коп. до 27,1011 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 апреля на 4,80 коп. до 27,2680 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,31 коп. до 26,7393 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился на 3 коп. до 27,10 UAH/USD после укрепления курса в понедельник на 31 коп. 

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары. 

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