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10 апреля 2020, пятница, 11:03 196
Финансы 2020-04-10T11:08:56+03:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет

Вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар продолжает падение
Доллар продолжает падение

С 3 по 10 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 23,29 коп. до 27,5431 UAH/USD, курс покупки понизился на 13,81 коп. до 27,0629 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 6,93 коп. до 29,1536 UAH/EUR, курс продажи понизился на 16,69 коп. до 29,9962 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 27 марта по 3 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 98,94 коп. до 27,7760 UAH/USD, курс покупки понизился на 82,34 коп. до 27,2010 UAH/USD после пятинедельного роста.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 10 апреля

27,0629

27,5431

29,1536

29,9962

3,1300

3,7200

По сравнению с 3 апреля

-0,1381

-0,2329

-0,0693

-0,1669

0,0800

0,0700

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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