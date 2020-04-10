Вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет

С 3 по 10 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 23,29 коп. до 27,5431 UAH/USD, курс покупки понизился на 13,81 коп. до 27,0629 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 6,93 коп. до 29,1536 UAH/EUR, курс продажи понизился на 16,69 коп. до 29,9962 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 27 марта по 3 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 98,94 коп. до 27,7760 UAH/USD, курс покупки понизился на 82,34 коп. до 27,2010 UAH/USD после пятинедельного роста.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 10 апреля 27,0629 27,5431 29,1536 29,9962 3,1300 3,7200 По сравнению с 3 апреля -0,1381 -0,2329 -0,0693 -0,1669 0,0800 0,0700

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.