Могут ли киевляне самостоятельно сделать тест на коронавирус. Разъяснение Кличко

В киевских аптеках украинцы не смогут свободно купить быстрый тест на коронавирус. Об этом во время брифинга сегодня, 10 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко отметил, что в Киеве купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно.

“Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. Пациентам с симптомами заболевания медики сначала должны сделать экспресс-тест на коронавирус, если тест позитивный, врачи берут образец для ПЦР-теста, то есть, уже для лабораторного исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз”, - сказал Кличко.

По данным Кличко, экспресс-тестов на коронавирус в Киеве более 13 тысяч.

Как сообщали Українські Новини, среди заболевших коронавирусом за прошлые сутки в Киеве - 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года и 14-летняя девочка, а также четверо мужчин в возрасте от 35 лет до 71 года.

А в Черновицкой области вводят особый режим: 76 новых заражений коронавирусом за сутки.

Также с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.