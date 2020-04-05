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05 апреля 2020, воскресенье, 06:00 13816
Финансы 2020-04-05T06:00:01+03:00
Українські Новини
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина

Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина

Ярина Вацяк
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Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

В то время, как в первых числах апреля курс гривны начал постепенно расти, прогнозируют, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара.

Об этом заявил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, пишет OBOZREVATEL.

"Девальвационные риски сохраняются, что связано с падением валютных поступлений в страну, экономическим спадом и бюджетным дефицитом. Вопрос по сотрудничеству с МВФ хотя и движется к разрешению, все еще не решено, как и ситуация с помощью населению, запасы которого стремительно истощаются", - рассказал аналитик.

Он также подчеркнул, что укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке. В условиях сужения ликвидности рынка, по его словам, даже небольшие перекосы между спросом и предложением изменяют ситуацию.

"Аграрии заводят валюту для посевной, экспортеры также заводят валюту по итогам квартала. Настроения на мировых рынках остаются негативными. Рецессия фиксируется по большинству стран, что в перспективе резко сократит торговую активность и украинский экспорт в том числе", - добавил Шевчишин.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению со 2 апреля на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Тем временем, Кабинет Министров обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 год значительно хуже ранее озвученных премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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