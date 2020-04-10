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10 квітня 2020, пʼятниця, 10:37 11
Економіка 2020-04-10T12:30:04+03:00
Українські Новини
Долар знову почав падати. Курс валют перед вихідними

Долар знову почав падати. Курс валют перед вихідними

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

В той час, як гривня впала, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 9 квітня на 7,43 коп. до 27,5457 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,43 коп. до 27,0570 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,97% до 29,1167 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,20 коп. до 29,9640 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,0570 27,5457 29,1167 29,9640 3,13 3,71
Максимальний 27,2000 27,8000 29,5500 30,3000 3,50 3,90
Мінімальний 26,5000 27,3500 27,7500 29,5500 2,30 3,56

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 11 коп. до 27,25 UAH/USD..

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.

Також аналітик прогнозує, що курс гривні на міжбанку може опуститися до позначки 27,25 UAH/USD, але, швидше за все, цією ситуацією скористаються покупці, що призведе до нового зростання долара.

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