Доллар подорожал. Официальный курс валют на пятницу и выходные

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 апреля, на 6,33 коп. до 27,2598 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 апреля, на 9,69 коп. до 27,1965 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,8158 1 доллар США 27,2598 1 швейцарский франк 28,0711 10 иен 2,5049 10 российских рублей 3,6829

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 11 коп. до 27,25 UAH/USD..

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара.