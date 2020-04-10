Доллар подорожал. Официальный курс валют на пятницу и выходные

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 апреля, на 6,33 коп. до 27,2598 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 апреля, на 9,69 коп. до 27,1965 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,8158 1 доллар США 27,2598 1 швейцарский франк 28,0711 10 иен 2,5049 10 российских рублей 3,6829 Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 11 коп. до 27,25 UAH\/USD.. Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары. Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH\/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара.