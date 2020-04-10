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10 апреля 2020, пятница, 05:30 198
Экономика 2020-04-10T05:30:02+03:00
Українські Новини
Доллар подорожал. Официальный курс валют на пятницу и выходные

Доллар подорожал. Официальный курс валют на пятницу и выходные

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Официальный курс, Национальный банк повысил официальный курс гривны
Курс гривны.
Курс гривны.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 апреля, на 6,33 коп. до 27,2598 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 апреля, на 9,69 коп. до 27,1965 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,8158
1 доллар США 27,2598
1 швейцарский франк 28,0711
10 иен 2,5049
10 российских рублей 3,6829

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 11 коп. до 27,25 UAH/USD..

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары. 

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара.

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