Аваков заявил, что не хочет быть премьером

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который предполагает, что карантин закончится в мае, заявляет, что не имеет желания быть премьер-министром.

Об этом он написал в комментарии пользователю под своим постом в Facebook, передают Українські Новини.



"Надеюсь, Бог милует", - написал он в ответ на вопрос о премьерстве.



Также Аваков сообщил, что ему нравится нынешний премьер.



"Мне теперешний премьер нравится!", — добавил он.



Аваков заявил, что ему нравится Шмыгаль. Скриншот: Facebook





Как сообщали Українськi Новини, Аваков надеется на окончание карантина в мае. А Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая.



Ранее Аваков прокомментировал опасения украинцев касательно неправдивой статистики заболеваемости в Украине коронавирусом. По его словам, если бы статистика врала – больницы были бы завалены телами погибших от вируса.



Кроме того, Аваков выступил против иностранного финансирования общественных советов при госорганах.



Тем временем, по мнению министра, через месяц у людей может не остаться денег на еду.





