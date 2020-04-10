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Политика 2020-04-10T10:22:19+03:00
Українські Новини
Аваков заявил, что не хочет быть премьером

Аваков заявил, что не хочет быть премьером

Валерия Драгомирова
МВД, Премьер, Арсен Аваков
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который предполагает, что карантин закончится в мае, заявляет, что не имеет желания быть премьер-министром.

Об этом он написал в комментарии пользователю под своим постом в Facebook, передают Українські Новини.

"Надеюсь, Бог милует", - написал он в ответ на вопрос о премьерстве.

Также Аваков сообщил, что ему нравится нынешний премьер.

"Мне теперешний премьер нравится!", — добавил он.

Аваков заявил, что ему нравится Шмыгаль. Скриншот: FacebookАваков заявил, что ему нравится Шмыгаль. Скриншот: Facebook



Как сообщали Українськi Новини, Аваков надеется на окончание карантина в мае. А Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. 

Ранее Аваков прокомментировал опасения украинцев касательно неправдивой статистики заболеваемости в Украине коронавирусом. По его словам, если бы статистика врала – больницы были бы завалены телами погибших от вируса. 

Кроме того, Аваков выступил против иностранного финансирования общественных советов при госорганах. 

Тем временем, по мнению министра, через месяц у людей может не остаться денег на еду


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