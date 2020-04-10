Аваков заявил, что не хочет быть премьером

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который предполагает, что карантин закончится в мае, заявляет, что не имеет желания быть премьер-министром. Об этом он написал в комментарии пользователю под своим постом в Facebook, передают Українські Новини. "Надеюсь, Бог милует", - написал он в ответ на вопрос о премьерстве.Также Аваков сообщил, что ему нравится нынешний премьер."Мне теперешний премьер нравится!", — добавил он. Аваков заявил, что ему нравится Шмыгаль. Скриншот: Facebook Как сообщали Українськi Новини, Аваков надеется на окончание карантина в мае. А Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. Ранее Аваков прокомментировал опасения украинцев касательно неправдивой статистики заболеваемости в Украине коронавирусом. По его словам, если бы статистика врала – больницы были бы завалены телами погибших от вируса. Кроме того, Аваков выступил против иностранного финансирования общественных советов при госорганах. Тем временем, по мнению министра, через месяц у людей может не остаться денег на еду.