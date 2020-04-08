Аваков выступил против иностранного финансирования общественных советов при госорганах

В ходе заседания Кабинета Министров Украины в среду, 8 апреля, между председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александром Новиковым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым возник конфликт.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Новиков предложил уточнить полномочия общественного совета при НАПК. При этом дать возможность его членам получать заработную платы из средств иностранной технической помощи.

Аваков категорически возразил против того, чтобы иностранцы платили зарплаты членам общественных советов.

При этом Новиков считает, что в таком финансировании нет нарушения законов, а есть лишь желание сэкономить деньги из государственного бюджета.

"Независимостью торговать нельзя. Мы не можем позволить, чтобы иностранцы контролировали государственные структуры через членов общественного совета", - возразил Аваков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль встал на сторону Авакова. "Члены общественного совета не могут финансироваться иностранцами", - сказал он.

В результате пункт об иностранном финансировании членов общественного совета вычеркнули.

Напомним, в ходе заседания Кабмина Шмыгаль опроверг отмену карантина в апреле, его продлят до мая.