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10 апреля 2020, пятница, 08:50 390
Кабмин 2020-04-10T09:39:12+03:00
Українські Новини
Если бы статистика врала – больницы были бы завалены телами погибших от вируса, - Аваков

Если бы статистика врала – больницы были бы завалены телами погибших от вируса, - Аваков

Анна Рудык
Коронавирус, Арсен Аваков, коронавирус в Украине, Статистика по коронавирусу
Арсен Аваков
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который предполагает окончание карантина в мае, прокомментировал опасения украинцев касательно неправдивой статистики заболеваемости в Украине коронавирусом. Об этом он написал в своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Если бы статистика врала, если бы власти врали вам – больницы были бы завалены телами погибших от вируса – это все бы видели... У нас свободная пресса и свободные люди – тут лгать нельзя и такое не скроешь", - написал Аваков.

Он отметил, что количество тестирований на вирус наращивается, в стране уже практически нет дефицита тестов.

Аваков подчеркнул, что все пациенты с синдромами пневмонии уже проверяются пцр-тестами, в отношении каждого теста медики принимают решение, Минздрав и МВД проводят короткое эпидемическое расследование, информируют, проверяют людей в зоне риска – направляя их на самоизоляцию, обсервацию или лечение.

По мнению министра текущая картина и динамика развития эпидемии объективна.

Аваков написал, что эпидемия в Украине ещё не на пике, но он выразил надежду на то, что Украина обойдется без выраженных пиков.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновицкой области вводят особый режим: 76 новых заражений коронавирусом за сутки.

Также по состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек. Черновицкая область лидирует - 302 случая. 

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