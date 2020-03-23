Аваков о карантине: через месяц у людей может не остаться денег на еду

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за сложившейся ситуации с карантином из-за коронавируса, у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини. "Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать", - заявил он. По его словм, в правительстве, вместе с премьером и президентом "мы активно обсуждаем эту проблему и – убежден, будет быстрое решение". "Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям.., мы, к сожалению слишком бедны - как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек!" - отметил министр. Он подчеркнул, что, кроме доплат по 1000 гривен пенсионерам, разрабатываются и другие меры. Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров приостановил пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские до 10 человек в один транспорт. За последние сутки в Украине выявлено 26 новых случаев коронавируса, из-за чего в Украине могут ввести чрезвычайное положение.