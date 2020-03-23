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23 марта 2020, понедельник, 14:00 1336
Общество 2020-03-23T14:46:21+02:00
Українські Новини
Аваков о карантине: через месяц у людей может не остаться денег на еду

Аваков о карантине: через месяц у людей может не остаться денег на еду

Жора Шокин
Еда, Голод, Карантин, Аваков, Лекарство, Коронавирус
Арсен Аваков
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за сложившейся ситуации с карантином из-за коронавируса, у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. 

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать", - заявил он.

По его словм, в правительстве, вместе с премьером и президентом "мы активно обсуждаем эту проблему и – убежден, будет быстрое решение".

"Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям.., мы, к сожалению слишком бедны - как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек!" - отметил министр.

Он подчеркнул, что, кроме доплат по 1000 гривен пенсионерам, разрабатываются и другие меры.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров приостановил пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские до 10 человек в один транспорт.

За последние сутки в Украине выявлено 26 новых случаев коронавируса, из-за чего в Украине могут ввести чрезвычайное положение.

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