Аваков заявив, що не хоче бути прем'єром

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який передбачає, що карантин закінчиться в травні, заявляє, що не має бажання бути прем'єр-міністром.Про це він написав у коментарі користувачеві під своїм постом на Facebook, передають Українські Новини."Сподіваюся, Бог милує", - написав він у відповідь на питання про прем'єрство.Також Аваков повідомив, що йому подобається теперішній прем'єр."Мені теперішній прем'єр подобається!", — додав він. Аваков заявив, що йому подобається Шмигаль. Скріншот: Facebook Як повідомляли Українські Новини, Аваков сподівається на закінчення карантину в травні. А Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня. Раніше Аваков прокоментував побоювання українців щодо неправдивої статистики захворюваності в Україні на коронавірус. За його словами, якщо б статистика брехала – лікарні були б завалені тілами загиблих від вірусу. Крім того, Аваков виступив проти іноземного фінансування громадських рад при державних органах. Тим часом, на думку міністра, через місяць у людей може не залишитися грошей на їжу.