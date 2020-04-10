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Політика 2020-04-10T12:30:04+03:00
Українські Новини
Аваков заявив, що не хоче бути прем'єром

Аваков заявив, що не хоче бути прем'єром

Валерия Драгомирова
МВД, Арсен Аваков, Прем'єр
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який передбачає, що карантин закінчиться в травні, заявляє, що не має бажання бути прем'єр-міністром.

Про це він написав у коментарі користувачеві під своїм постом на Facebook, передають Українські Новини.

"Сподіваюся, Бог милує", - написав він у відповідь на питання про прем'єрство.

Також Аваков повідомив, що йому подобається теперішній прем'єр.

"Мені теперішній прем'єр подобається!", — додав він.

Аваков заявив, що йому подобається Шмигаль. Скріншот: FacebookАваков заявив, що йому подобається Шмигаль. Скріншот: Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Аваков сподівається на закінчення карантину в травні. А Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня.

Раніше Аваков прокоментував побоювання українців щодо неправдивої статистики захворюваності в Україні на коронавірус. За його словами, якщо б статистика брехала – лікарні були б завалені тілами загиблих від вірусу.

Крім того, Аваков виступив проти іноземного фінансування громадських рад при державних органах.

Тим часом, на думку міністра, через місяць у людей може не залишитися грошей на їжу.

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