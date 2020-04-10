Аваков заявив, що не хоче бути прем'єром

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який передбачає, що карантин закінчиться в травні, заявляє, що не має бажання бути прем'єр-міністром.

Про це він написав у коментарі користувачеві під своїм постом на Facebook, передають Українські Новини.



"Сподіваюся, Бог милує", - написав він у відповідь на питання про прем'єрство.



Також Аваков повідомив, що йому подобається теперішній прем'єр.



"Мені теперішній прем'єр подобається!", — додав він.

Аваков заявив, що йому подобається Шмигаль. Скріншот: Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Аваков сподівається на закінчення карантину в травні. А Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня.



Раніше Аваков прокоментував побоювання українців щодо неправдивої статистики захворюваності в Україні на коронавірус. За його словами, якщо б статистика брехала – лікарні були б завалені тілами загиблих від вірусу.



Крім того, Аваков виступив проти іноземного фінансування громадських рад при державних органах.



Тим часом, на думку міністра, через місяць у людей може не залишитися грошей на їжу.