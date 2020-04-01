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  • Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая, - Аваков
01 апреля 2020, среда, 09:00 644
Политика 2020-04-01T09:00:07+03:00
Українські Новини
Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая, - Аваков

Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая, - Аваков

Надежда Комендантова
Карантин, Арсен Аваков, Продление карантина, карантин в Украине
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

Глава МВД Арсен Аваков считает, что карантин из-за коронавируса, который уже один раз продлили, может быть продлен до второй половине мая.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Никто в нашей стране не знает когда завершится эпидемия и отменится карантин – а кто говорит, что знает - врёт. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", - написал чиновник.

По словам Авакова, что пока карантин отменен только в Китае: "Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений.. от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке".

"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас.. Но, если честно.. надо быть реалистами.. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - отметил глава МВД.

В то ж время, Аваков акцентировал внимание на том, что сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии: "Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь".

"Все в наших руках и в руках Бога, конечно", - резюмировал министр.

Как сообщали Українські Новини, ранее Аваков анонсировал ужесточение мер ограничений связанных с предупреждением распространения коронавируса.

Тем временем, 30 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 378 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

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