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10 апреля 2020, пятница, 08:20 15
Политика 2020-04-10T08:20:31+03:00
Українські Новини
Аваков предполагает, что карантин закончится в мае

Аваков предполагает, что карантин закончится в мае

Анна Рудык
МВД, Карантин, Арсен Аваков, карантин в Украине
Арсен Аваков
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется на окончание карантина, который на это неделе ужесточили, в мае.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Могу, тем не менее, предположить – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе - к лету", - написал он.

Он отметил, что трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена, но правительство надеется и делает все для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля.

По его предположению это пройдет в ряд этапов с ослаблением карантина сначала для молодежи, потом для старших во второй половине мая.

Аваков отметил, что решать, когда закончится карантин можно будет только в конце этого пути, а не посередине.

Как сообщали Українськi Новини, украинцам увеличили субсидии на время карантина. Кто и какие получит выплаты.

Ранее в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

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