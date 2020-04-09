Официальный курс валют на четверг. Доллар начал дорожать

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 апреля, на 9,69 коп. до 27,1965 UAH/USD, в то время, как в среду, 8 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию понизился на 4,80 коп. до 27,2680 UAH/USD

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 апреля, на 13,69 коп. до 27,0996 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,6258 1 доллар США 27,1965 1 швейцарский франк 28,0116 10 иен 2,4981 10 российских рублей 3,5986 1 евро 29,5762

Ранее сообщалось о том, что аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара.