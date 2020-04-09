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09 апреля 2020, четверг, 05:30 27
Финансы 2020-04-09T05:30:01+03:00
Українські Новини
Официальный курс валют на четверг. Доллар начал дорожать

Официальный курс валют на четверг. Доллар начал дорожать

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, курс гривны к доллару
Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 апреля, на 9,69 коп. до 27,1965 UAH/USD, в то время, как в среду, 8 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию понизился на 4,80 коп. до 27,2680 UAH/USD

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 апреля, на 13,69 коп. до 27,0996 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6258
1 доллар США 27,1965
1 швейцарский франк 28,0116
10 иен 2,4981
10 российских рублей 3,5986
1 евро 29,5762

Ранее сообщалось о том, что аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары. 

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара.

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