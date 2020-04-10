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10 квітня 2020, пʼятниця, 05:30 23
Економіка 2020-04-10T09:00:03+03:00
Українські Новини
Долар подорожчав. Офіційний курс валют на п'ятницю і вихідні

Долар подорожчав. Офіційний курс валют на п'ятницю і вихідні

Надежда Комендантова
НБУ, Курс валют, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Курс гривні.
Курс гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10-12 квітня, на 6,33 коп. до 27,2598 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 квітня, на 9,69 коп. до 27,1965 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,8158
1 долар США 27,2598
1 швейцарський франк 28,0711
10 ієн 2,5049
10 російських рублів 3,6829
1 євро 29,6382

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 11 коп. до 27,25 UAH/USD..

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.

Також аналітик прогнозує, що курс гривні на міжбанку може опуститися до позначки 27,25 UAH/USD, але, швидше за все, цією ситуацією скористаються покупці, що призведе до нового зростання долара.

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