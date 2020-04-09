Бюджетный комитет Рады в пятницу намерен рассмотреть проект изменений в госбюджет

После того, как Разумков проведет совещание с главами фракций, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета намерен рассмотреть проект изменений в Закон "О государственном бюджете на 2020 год" в 15:00 в пятницу 10 апреля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель комитета. По его словам, сейчас проект госбюджета рассматривается в рабочих группах, которые и будут выносить на завтрашнее обсуждения свои наработки. На сайте бюджетного комитета есть информация, что о назначенном на 15:00 10 апреля заседании, но отсутствует его повестка дня. Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год в понедельник, 13 апреля. Тем временем в Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса. Сейчас известно, что Ватрас из "Слуги народа" заразился коронавирусом. Также у нардепа Руслана Горбенко подтвердили коронавирус. До этого Covid-19 диагностировали у народного депутата Сергея Шахова.