Бюджетный комитет Рады в пятницу намерен рассмотреть проект изменений в госбюджет

После того, как Разумков проведет совещание с главами фракций, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета намерен рассмотреть проект изменений в Закон "О государственном бюджете на 2020 год" в 15:00 в пятницу 10 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель комитета.

По его словам, сейчас проект госбюджета рассматривается в рабочих группах, которые и будут выносить на завтрашнее обсуждения свои наработки.

На сайте бюджетного комитета есть информация, что о назначенном на 15:00 10 апреля заседании, но отсутствует его повестка дня.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год в понедельник, 13 апреля.

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