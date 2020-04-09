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09 апреля 2020, четверг, 20:23 60
Верховная Рада и партии 2020-04-09T20:27:07+03:00
Українські Новини
Бюджетный комитет Рады в пятницу намерен рассмотреть проект изменений в госбюджет

Бюджетный комитет Рады в пятницу намерен рассмотреть проект изменений в госбюджет

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Госбюджет-2020, изменения в бюджет 2020, бюджетный комитет
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

После того, как Разумков проведет совещание с главами фракций, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета намерен рассмотреть проект изменений в Закон "О государственном бюджете на 2020 год" в 15:00 в пятницу 10 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель комитета.

По его словам, сейчас проект госбюджета рассматривается в рабочих группах, которые и будут выносить на завтрашнее обсуждения свои наработки.

На сайте бюджетного комитета есть информация, что о назначенном на 15:00 10 апреля заседании, но отсутствует его повестка дня.

Как сообщали Українськi Новини,  Верховная Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год в понедельник, 13 апреля.

Тем временем в Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса.

Сейчас известно, что Ватрас из "Слуги народа" заразился коронавирусом

Также у нардепа Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.

До этого Covid-19 диагностировали у народного депутата Сергея Шахова.

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