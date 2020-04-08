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08 апреля 2020, среда, 20:56 464
Верховная Рада и партии 2020-04-08T20:56:23+03:00
Українські Новини
Рада проведет внеочередное заседание 13 апреля, - Разумков

Рада проведет внеочередное заседание 13 апреля, - Разумков

Елена Новикова
Верховная Рада, Госбюджет, Внеочередное заседание, заседание Верховной Рады, Дмитрий Разумков, Госбюджет-2020, Изменения в госбюджет
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Верховная Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год в понедельник, 13 апреля.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала Рада в среду вечером, передают Українськi Новини.

"К сожалению, внеочередное заседание немного передвинулось по времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник, мы планируем, что это будет понедельник", - сказал он.

По словам Разумкова, окончательный вариант изменений в госбюджет на 2020 год был подготовлен бюджетным комитетом в среду вечером.

Он отметил, что необходимо время для детального ознакомления с документом депутатами, и, возможно, внесения предложений, для чего и перенесено внеочередное заседание.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Разумков заявлял, что Рада намерена провести внеочередное заседание 9 или 10 апреля.

Ранее сообщалось о том, на внеочередном заседании 30 марта Рада приняла закон о дистанционной работе.

Также Рада приняла в первом чтении "антиколомойский закон" - олигарху не вернут Приватбанк даже по решению суда.

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Рада проведет внеочередное заседание 13 апреля, - Разумков
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