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10 апреля 2020, пятница, 06:08 302 Документ
Президент 2020-04-10T08:00:17+03:00
Українські Новини
Съемки школьных онлайн-уроков оплатили волонтеры без бюджетных денег, – Офис Зеленского

Съемки школьных онлайн-уроков оплатили волонтеры без бюджетных денег, – Офис Зеленского

Петр Стуженко
Офис Президента Украины, Онлайн-уроки, Всеукраинская онлайн-школа
Офис Президента Украины. Фото: president.gov.ua
Офис Президента Украины. Фото: president.gov.ua

Офис Президента (ОП) Украины сообщил, что производство онлайн-уроков в рамках реализации проекта дистанционного обучения "Всеукраинская школа онлайн" осуществляется без привлечения средств государственного бюджета, а силами и ресурсами волонтеров из числа негосударственных общественных организаций.

Об этом говорится в ответе ОП на информационный запрос Українських Новин.

"Координацию проекта осуществляют Офис Президента Украины, Министерство образования и науки Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций и общественный союз "Освитория". Производство видео-уроков осуществляется без привлечения средств Государственного бюджета Украины. Съемки осуществляются силами, ресурсами и средствами негосударственных организаций на волонтерских началах", - сказано в документе.

В ответе Офиса Президента уточнили, что "поиском учителей, которые бы согласились принять участие в проекте, занималось Минобразования совместно с общественным союзом "Освитория". При отборе учителей предпочтение отдавалось тем педагогам, которые уже имели опыт работы перед видеокамерой и были готовы оперативно включиться в работу.

Напомним, в Украине с 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Он продлится до окончания общенационального карантина. Программа данного проекта рассчитана на школьников 5-11 классов, они смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Также видеозаписи уроков доступны на официальных аккаунтах Министерства образования и науки Украины в социальной сети Facebook и видеохостинга YouTube. На YouTube-канале Минобразования в описании под каждым видео учителя оставляют домашние задания, ссылки на электронные версии учебников также можно найти в описании.

С расписанием занятий онлайн-школы можно ознакомиться на официальном веб-сайте Минобразования.

Как сообщали Українські Новини, в ходе онлайн-урока истории для пятикласников учитель допустил фактологические ошибки и намеренно предал идеологическую окраску событиям.

Кроме того, ошибки во время онлайн-уроков учителя допускали на уроках математики, географии и украинского языка.

1 апреля супруга Президента Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку. 

18 марта Президен Владимир Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов.

Источник : Українські новини
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