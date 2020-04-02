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  • В Китайском Шэньчжэне запретили есть мясо кошек и собак для борьбы с коронавирусом
02 апреля 2020, четверг, 15:07 217
Азия 2020-04-02T15:08:07+03:00
Українські Новини
В Китайском Шэньчжэне запретили есть мясо кошек и собак для борьбы с коронавирусом

В Китайском Шэньчжэне запретили есть мясо кошек и собак для борьбы с коронавирусом

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Борьба с коронавирусом, дикие животные
Кот. Фото: pixabay
Кот. Фото: pixabay

В Китае, где после спада эпидемии коронавируса, новая волна инфекции снова накрыла страну, запретили употреблять в пищу мясо кошек и собак в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом передает BBC.

Запрет действует только на территории города Шэньчжэнь. Такие меры приняты с целью предотвращения заражения коронавирусом от животного к человеку, а также в рамках борьбы с торговлей диких животных.

Отмечается, что запрет вступит в силу с первого мая.

По данным Human Society International, в Азии каждый год убивают 30 миллионов собак для употребления их мяса. Однако практика поедания собачьего мяса в Китае не распространена, так как большая часть китайцев никогда этого не делали и не хотят его даже пробовать.

Как сообщали Українські Новини,  пациент из Китая болел коронавирусом почти 50 дней. Он выглядел почти здоровым, но переносил Cоvid-19.

Кроме того, китайские журналисты назвали имя первого человека, от которого пошла эпидемия коронавируса по всему миру.

Тем временем, Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса. 

 
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