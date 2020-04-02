В Китайском Шэньчжэне запретили есть мясо кошек и собак для борьбы с коронавирусом

В Китае, где после спада эпидемии коронавируса, новая волна инфекции снова накрыла страну, запретили употреблять в пищу мясо кошек и собак в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом передает BBC.

Запрет действует только на территории города Шэньчжэнь. Такие меры приняты с целью предотвращения заражения коронавирусом от животного к человеку, а также в рамках борьбы с торговлей диких животных.

Отмечается, что запрет вступит в силу с первого мая.

По данным Human Society International, в Азии каждый год убивают 30 миллионов собак для употребления их мяса. Однако практика поедания собачьего мяса в Китае не распространена, так как большая часть китайцев никогда этого не делали и не хотят его даже пробовать.

Как сообщали Українські Новини, пациент из Китая болел коронавирусом почти 50 дней. Он выглядел почти здоровым, но переносил Cоvid-19.

Кроме того, китайские журналисты назвали имя первого человека, от которого пошла эпидемия коронавируса по всему миру.

Тем временем, Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса.