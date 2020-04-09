За сутки в Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных

В Киеве количество больных коронавирусом увеличилось до 335 человек. Об этом во время брифинга сегодня, 9 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что за прошлые сутки в Киеве зафиксировали еще один летальный случай коронавируса. Всего в Киеве 335 зараженных, за сутки 41 новый случай.

Также он отметил, что госпитализированы шесть пациентов из зараженных за последние сутки, остальные находятся на самоизоляции.

За сутки заболел коронавирусом еще один медик и полугодовалая девочка.

В Киеве всего заболели уже 14 врачей и медсестер.

Как сообщали Українські Новини, в Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом. Также по состоянию на 9 апреля, в мире зарегистрировано 1 484 811 случаев заражения коронавирусом, 329 976 из них выздоровели, 88 538 – умерли.

Тем временем в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль сдавали ПЦР-тест на коронавирус.