Волонтеры создали чат-бот по вопросам короновируса, чтобы разгрузить "горячие линии" медиков

Пользователь социальной сети Facebook Виктория Безрядина сообщила, что для разгрузки и облегчения напряженной работы сотрудников call-центров экстренной медицинской помощи (ЭМП) волонтеры создали чат-бот в кроссплатформенном мессенджере Telegram по вопросам, касающимся эпидемии короновируса COVID-19.

Об этом Безрядина заявила на своей странице в Facebook.

"Оцените. Чат-бот создан в соответствии с алгоритмом опроса лиц с подозрением на COVID-19. Полученные результаты носят рекомендательный характер", - написала она.

Созданный чат-бот может оценивать вероятность заражения по симптомам, эпидемиологическому анамнезу и группам риска для COVID-19, а также в соответствии с предоставленными ответами может рекомендовать самоизоляцию, пояснить в каких случаях необходимо контактировать с семейным врачом, а когда уже требуется вызвать скорую помощь.

Также чат-бот информирует о существующих "горячих линиях" для консультаций с медиками.

Кроме того, по словам Безрядиной, волонтеры надеятся, что чат-бот поможет уменьшить нагрузку на call-центры ЭМП, оценить риски и позволит максимально быстро получить рекомендации значительному количеству людей.

Напомним, с 6 апреля Кабинет Министров Украины ужесточил требования общенационального карантина и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

Как сообщали Українські Новини, на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Ранее СМИ сообщали о том, как будут наказывать за нарушение карантина, как выгулять собаку и не быть оштрафованным, какие категории населения находятся в группе риска и как можно заразиться коронавирусом.