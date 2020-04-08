подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 апреля 2020, среда, 19:44 107
Медицина 2020-04-08T20:30:03+03:00
Українські Новини
Волонтеры создали чат-бот по вопросам короновируса, чтобы разгрузить "горячие линии" медиков

Волонтеры создали чат-бот по вопросам короновируса, чтобы разгрузить "горячие линии" медиков

Сергей Паламаренко
Коронавирус, Чат-бот, Covid-19, Telegram-бот, Виктория Безрядина
Tekegram-бот. Фото: Facebook
Tekegram-бот. Фото: Facebook

Пользователь социальной сети Facebook Виктория Безрядина сообщила, что для разгрузки и облегчения напряженной работы сотрудников call-центров экстренной медицинской помощи (ЭМП) волонтеры создали чат-бот в кроссплатформенном мессенджере Telegram по вопросам, касающимся эпидемии короновируса COVID-19.

Об этом Безрядина заявила на своей странице в Facebook.

"Оцените. Чат-бот создан в соответствии с алгоритмом опроса лиц с подозрением на COVID-19. Полученные результаты носят рекомендательный характер", - написала она.

Созданный чат-бот может оценивать вероятность заражения по симптомам, эпидемиологическому анамнезу и группам риска для COVID-19, а также в соответствии с предоставленными ответами может рекомендовать самоизоляцию, пояснить в каких случаях необходимо контактировать с семейным врачом, а когда уже требуется вызвать скорую помощь.

Также чат-бот информирует о существующих "горячих линиях" для консультаций с медиками.

Кроме того, по словам Безрядиной, волонтеры надеятся, что чат-бот поможет уменьшить нагрузку на call-центры ЭМП, оценить риски и позволит максимально быстро получить рекомендации значительному количеству людей.

Напомним, с 6 апреля Кабинет Министров Украины ужесточил требования общенационального карантина и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

Как сообщали Українські Новини, на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Ранее СМИ сообщали о том, как будут наказывать за нарушение карантина, как выгулять собаку и не быть оштрафованным, какие категории населения находятся в группе риска и как можно заразиться коронавирусом.

Больше новостей о: Коронавирус Чат-бот Covid-19 Telegram-бот Виктория Безрядина

Испания планирует начать возвращаться к "нормально...
Чат-боты в Viber станут платными...
Украинские нардепы и чиновники должны лечиться тол...
Минздрав запустил Telegram-бота для ответов на воп...
Венедиктова открыла против Порошенко дело по конкурсу судей ВС, который сама проиграла
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова
Новости
Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом 20:19
В пятницу в Киеве частично ограничат движение на мосту Патона 20:00
Япония пообещала передать Украине партию противовирусного препарата "Фавипиравир", - МИД 19:55
Профтехи должны организовать дистанционное проведение аттестации выпускников, - Минобразования 19:49
Волонтеры создали чат-бот по вопросам короновируса, чтобы разгрузить "горячие линии" медиков 19:44
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
Выгул собак. Фото: pixabay
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина 23:49
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
Как берут анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19 06:32
Бесплатно будут лечить только пациентов со средней или тяжелой формой коронавируса, - Степанов 20:30
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
больше новостей
Премьер Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok