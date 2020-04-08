Под Херсоном с обсервации сбежали 17 вернувшихся из Крыма украинцев

В то время, как в судах по нарушению карантина власти в большинстве случаев становятся на сторону украинцев, полиция составила 15 административных протоколов в отношении сбежавших из пункта обсервации в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции области, передают Українськi Новини.

"Полицейские составили административные протоколы в отношении 15 человек, которые самовольно покинули центр обсервации в Каланчакском районе", - говорится в нем.

Указано, что там они должны были находиться по возвращению из Крыма.

"За нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф от 17 тыс. гривен", - добавлено в сообщении.

Как установили работники полиции, через пункт въезда-выезда "Каланчак" с временно оккупированной территории Крыма в Херсонскую область прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации.

После проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых 2 детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно покинули центр.

Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию.

Действия 15 нарушителей режима обсервации инкриминируются ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) кодекса об административных правонарушениях.

Известно, что большинство беглецов - из западной Украины и из Днепропетровской области.

Каланчакские полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для дальнейшего контроля для исполнения ими условий самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила 60 админпротоколов в отношении сбежавших из обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве человек сбежали. Ранее сообщалось о том, что прилетевшие из Вьетнама украинцы прорвались из аэропорта. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта. Они заявили, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а также им запретили любые контакты с прессой.