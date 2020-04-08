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08 апреля 2020, среда, 14:26 77
Президент 2020-04-08T14:26:17+03:00
Українські Новини
В Офисе президента заявили о невозможности смягчения карантина перед Пасхой

В Офисе президента заявили о невозможности смягчения карантина перед Пасхой

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Офис президента, карантин в Украине, Ужесточение карантина
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В настоящее время нельзя говорить о смягчении карантинных мер из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. К такому согласию пришли на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания поднимался вопрос о том, что на Пасхальные праздники есть угроза скопления людей.

"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, в Минздраве заявили, что вопрос отмены карантина из-за пандемии коронавируса ведомство будет комментировать не ранее, чем через 10 дней. Министерство сравнивает все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза и других странах.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.


Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль допускал ослабление карантинных мер к концу апреля. А Аваков прогнозировал, что карантин будет минимум до 15 мая

Советник Зеленского также прогнозирует продление карантина после 24 апреля. До стабилизации ситуации, по его словам, по многим прогнозам, пройдет 9-12 месяцев.

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