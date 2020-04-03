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03 апреля 2020, пятница, 13:10 747
Кабмин 2020-04-03T13:40:02+03:00
Українські Новини
Постепенное восстановление транспорта возможно в конце мая, ограничения на прогулки останется, — Шмыгаль

Постепенное восстановление транспорта возможно в конце мая, ограничения на прогулки останется, — Шмыгаль

Анна Рудык
Кабмин, Карантин, Денис Шмыгаль, карантин в Украине
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

В то время, как в Украине запретили ходить по улице группами более двух человек, премьер-министр Денис Шмыгаль допускает ослабление карантинных мер к концу апреля.

Об этом он сказал в видеобращении, передают Українські Новини.

"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мер", - сказал он.

По его словам, сначала на работу выйдут люди работоспособного возраста, а параллельно частично будет возобновляться движение общественного транспорта.

В то же время при частичном ослаблении карантинных мер останутся ограничения на прогулки, массовые собрания, а также обязанность граждан использовать медицинские маски в общественных местах.

Шмыгать отметил, что для школьников и студентов карантин будет продолжен в учреждениях образования.

"Украина не может позволить себе не работать полгода или даже 2-3 месяца", - сказал он.

По подсчетам правительства, заболевшие коронавирусом через 3 недели должны выздороветь, а введенное ужесточение карантинных мер, не допустит распространения инфекции.

Премьер подчеркнул также, что ослабление карантинных мер позволит правительству к началу мая начать перезапуск экономики.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей на время карантина. Правительство также призывает граждан воздержаться от выезда на шашлыки и прогулок в парках до конца апреля.

Также в Украине ограничат время пребывания на улице.

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