підписатися на розсилку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 квітня 2020, середа, 14:26 13
Президент 2020-04-08T16:00:03+03:00
Українські Новини
В Офісі президента заявили про неможливість пом'якшення карантину перед Великоднем

В Офісі президента заявили про неможливість пом'якшення карантину перед Великоднем

Ольга Фандорина
Карантин, Володимир Зеленський, Офіс президента, Посилення карантину
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

В даний час не можна говорити про пом'якшення карантинних заходів через коронавіруса в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування. До такої згоди прийшли на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського по боротьбі з коронавірусом, передає прес-служба Офісу президента.

Під час наради піднімалося питання про те, що на Великодні свята є загроза скупчення людей.

"Карантин - це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми ввели його вчасно, поширення коронавіруса відбувається не так швидко", - сказав Зеленський.

Разом з тим, у Моз заявили, що питання скасування карантину через пандемію коронавіруса відомство буде коментувати не раніше, ніж через 10 днів. Міністерство порівнює всі сценарії, які відбуваються в країнах Євросоюзу та інших країнах.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускав ослаблення карантинних заходів до кінця квітня. А Аваков прогнозував, що карантин буде мінімум до 15 травня. Радник Зеленського також прогнозує продовження карантину після 24 квітня. До стабілізації ситуації, за його словами, за багатьма прогнозами, пройде 9-12 місяців.

Більше новин про: Карантин Володимир Зеленський Офіс президента Посилення карантину

Прем'єр Шмигаль прогнозує закінчення карантину на ...
Офіс Президента не хоче говорити про працівників у...
В Україні ініціювали програму підтримки малого та ...
Посилення карантину: як зможуть виходити на вулицю...
Прем'єр Шмигаль прогнозує закінчення карантину на початку травня
В Україні майже 1,7 тис. заражених коронавірусом, за добу загинули 7 осіб
Новини
У МОЗ розповіли, як проводити заключну дезінфекцію при коронавірусі 16:12
Аваков виступив проти іноземного фінансування громадських рад при держорганах 15:52
Прапор. США. Фото: pexels
У США розповіли про поліпшення ситуації з коронавірусом в країні 15:48
Ціни на молочку підскочили в березні 15:48
Заборгованість киян за комунальні послуги становить 6 млрд гривень, - КМДА 15:38
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Не пив, не курив, займався спортом: в Олександрівській лікарні від коронавірусу помер молодий чоловік 21:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ 21:42
Нардепи звернулися до Венедіктової і Холодницкого розслідувати дії прокурорів у справі Кулика 19:41
більше новин
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Хто такий Чарльз Лібер і чому його звинувачують у створенні інфекції COVID-19 14:01
більше новин
В Києві вже майже 300 хворих на коронавірус. Загинули 5 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok