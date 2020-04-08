В Офісі президента заявили про неможливість пом'якшення карантину перед Великоднем

В даний час не можна говорити про пом'якшення карантинних заходів через коронавіруса в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування. До такої згоди прийшли на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського по боротьбі з коронавірусом, передає прес-служба Офісу президента.

Під час наради піднімалося питання про те, що на Великодні свята є загроза скупчення людей.

"Карантин - це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми ввели його вчасно, поширення коронавіруса відбувається не так швидко", - сказав Зеленський.

Разом з тим, у Моз заявили, що питання скасування карантину через пандемію коронавіруса відомство буде коментувати не раніше, ніж через 10 днів. Міністерство порівнює всі сценарії, які відбуваються в країнах Євросоюзу та інших країнах.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускав ослаблення карантинних заходів до кінця квітня. А Аваков прогнозував, що карантин буде мінімум до 15 травня. Радник Зеленського також прогнозує продовження карантину після 24 квітня. До стабілізації ситуації, за його словами, за багатьма прогнозами, пройде 9-12 місяців.