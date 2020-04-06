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06 апреля 2020, понедельник, 12:15 1560
Общество 2020-04-06T12:16:03+03:00
Українські Новини
Советник Зеленского прогнозирует продление карантина после 24 апреля

Советник Зеленского прогнозирует продление карантина после 24 апреля

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Владимир Зеленский, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Внештатный советник Президента Владимира Зеленского, соорганизатор iForum Игорь Новиков считает вероятным, что после 24 апреля карантин будет продлен, при этом ограничительные меры будут ослаблены.

Об этом он сообщил в интервью "TK Media", передают Українськi Новини.

"Одно я могу сказать точно, Украина не может позволить себе много месяцев жесткого карантина, как экономически, так и политически. А значит, несмотря на высокую вероятность продления карантина после 24 апреля, ограничения должны быть усовершенствованы, но одновременно и существенно ослаблены", - сказал он.

По его мнению, дальнейшее развитие событий можно будет прогнозировать в ближайшие 10-15 дней на основании динамики, демонстрируемой массовым тестированием.

"Несколько недель жесткого карантина, а затем массовое тестирование, грамотные меры по локализации внутри страны и жесткий скрининг на границе – так по моему мнению выглядит единственный надежный ключ к быстрому перезапуску жизнедеятельности страны. И переломный момент – сейчас", - сказал он.

До стабилизации ситуации, по его словам, по многим прогнозам, пройдет 9-12 месяцев.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль допускал ослабление карантинных мер к концу апреля.

Ранее Аваков прогнозировал, что карантин будет минимум до 15 мая

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