Советник Зеленского прогнозирует продление карантина после 24 апреля

Внештатный советник Президента Владимира Зеленского, соорганизатор iForum Игорь Новиков считает вероятным, что после 24 апреля карантин будет продлен, при этом ограничительные меры будут ослаблены.

Об этом он сообщил в интервью "TK Media", передают Українськi Новини.



"Одно я могу сказать точно, Украина не может позволить себе много месяцев жесткого карантина, как экономически, так и политически. А значит, несмотря на высокую вероятность продления карантина после 24 апреля, ограничения должны быть усовершенствованы, но одновременно и существенно ослаблены", - сказал он.



По его мнению, дальнейшее развитие событий можно будет прогнозировать в ближайшие 10-15 дней на основании динамики, демонстрируемой массовым тестированием.



"Несколько недель жесткого карантина, а затем массовое тестирование, грамотные меры по локализации внутри страны и жесткий скрининг на границе – так по моему мнению выглядит единственный надежный ключ к быстрому перезапуску жизнедеятельности страны. И переломный момент – сейчас", - сказал он.



До стабилизации ситуации, по его словам, по многим прогнозам, пройдет 9-12 месяцев.



Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль допускал ослабление карантинных мер к концу апреля.



Ранее Аваков прогнозировал, что карантин будет минимум до 15 мая.