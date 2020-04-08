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08 квітня 2020, середа, 14:00 53
Кабмін 2020-04-08T16:00:03+03:00
Українські Новини
Прем'єр Шмигаль прогнозує закінчення карантину на початку травня

Прем'єр Шмигаль прогнозує закінчення карантину на початку травня

Валерия Драгомирова
Карантин, Денис Шмигаль, Продовження карантину
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

У той час, як в Україні на коронавірус захворіли майже 1,7 тис. осіб, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує закінчення карантину на початку травня.

Про це він повідомив на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Ми не відступимо від того карантинного режиму, який введений і буде тривати до встановленого 24 квітня, і можливо, швидше за все, буде продовжений до початку травня", - сказав він.

За словами Шмигаля, в травні за умови, що все буде добре, буде запущена економіка.

При цьому він зазначив, що в квітні карантинні заходи скасовані не будуть.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускав ослаблення карантинних заходів до кінця квітня. А Аваков прогнозував, що карантин буде мінімум до 15 травня.

Радник Зеленського також прогнозує продовження карантину після 24 квітня. Для стабілізації ситуації, за його словами, за багатьма прогнозами, пройде 9-12 місяців.

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