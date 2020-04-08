В Киеве с каждым днем снижается количество больных гриппом и ОРВИ, - Кличко

И пока в Киеве растет количество случаев заболевания коронавирусом, гриппом и ОРВИ стали болеть намного меньше граждан. Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Благодаря ограниченным мерам заболеваемость ниже базовой, на где-то 65% по сравнению с позапрошлой неделей. На прошлой неделе детей в Киеве заболело 3000, взрослых более 4800. Процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем снижается", - сказал он.



Кроме того, на прошлой неделе с диагнозом грипп и ОРВИ госпитализировали 47 киевлян, из них - 41 ребенок.

Как сообщали Українські Новини, в декабре-январе от гриппа и пневмонии умерли 1079 человек. С января по ноябрь включительно 2019 года от болезней органов дыхания умерли 11 560 человек, из них 5 794 человек - от гриппа и пневмонии.



Кроме того, как отличить грипп от коронавируса, Супрун рассказала о симптомах заболеваний. А также что общего у коронавируса, гриппа и ОРВИ.



Тем временем в Киеве появился "Плаквенил" для лечения коронавируса.



"Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое раньше применялось для лечения ВИЧ, а сейчас — при лечении тяжелых и крайне тяжелых форм коронавирусной инфекции.