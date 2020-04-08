подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 апреля 2020, среда, 12:32 272
Общество 2020-04-08T12:38:12+03:00
Українські Новини
В Киеве с каждым днем снижается количество больных гриппом и ОРВИ, - Кличко

В Киеве с каждым днем снижается количество больных гриппом и ОРВИ, - Кличко

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Грипп, ОРВИ
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

И пока в Киеве растет количество случаев заболевания коронавирусом, гриппом и ОРВИ стали болеть намного меньше граждан. Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко. 

"Благодаря ограниченным мерам заболеваемость ниже базовой, на где-то 65% по сравнению с позапрошлой неделей. На прошлой неделе детей в Киеве заболело 3000, взрослых более 4800. Процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем снижается", - сказал он.

Кроме того, на прошлой неделе с диагнозом грипп и ОРВИ госпитализировали 47 киевлян, из них - 41 ребенок. 

Как сообщали Українські Новини, в декабре-январе от гриппа и пневмонии умерли 1079 человек. С января по ноябрь включительно 2019 года от болезней органов дыхания умерли 11 560 человек, из них 5 794 человек - от гриппа и пневмонии.

Кроме того, как отличить грипп от коронавируса, Супрун рассказала о симптомах заболеваний. А также что общего у коронавируса, гриппа и ОРВИ

Тем временем в Киеве появился "Плаквенил" для лечения коронавируса.

"Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое раньше применялось для лечения ВИЧ, а сейчас — при лечении тяжелых и крайне тяжелых форм коронавирусной инфекции. 

Больше новостей о: Киев Виталий Кличко Грипп ОРВИ

Кличко раскритиковал спортсменов-нарушителей каран...
Экс-депутат Рады Микитась обжаловал залоги на сумм...
За прошедшую неделю 2 человека умерли от гриппа, 1...
За прошедшую неделю ОРВИ заболели 201 591 человек,...
В Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, за сутки погибли 7 человек
Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении
Новости
Киев начал раньше выплачивать материальную помощь к Пасхе 12:40
"Ашан" закроет все свои магазины в день Пасхи 12:39
В Киеве коронавирусом заболели трое медиков, - Кличко 12:35
В Киеве с каждым днем снижается количество больных гриппом и ОРВИ, - Кличко 12:32
Кремация не обязательна. Минздрав рассказал о процедуре захоронения умерших из-за коронавируса 12:31
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
Выгул собак. Фото: pixabay
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина 23:49
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Вирусы не летают, как птички. Врач раскритиковал штрафы за прогулки с детьми 14:19
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Как берут анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19 06:32
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok