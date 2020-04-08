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08 квітня 2020, середа, 12:36 5
Суспільство 2020-04-08T12:37:19+03:00
Українські Новини
У Києві з кожним днем знижується кількість хворих на грип і ГРВІ, - Кличко

У Києві з кожним днем знижується кількість хворих на грип і ГРВІ, - Кличко

Валерия Драгомирова
Грип, Київ, ГРВІ, Кличко Віталій
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

І поки у Києві зростає кількість випадків захворювання на коронавірус, на грип та ГРВІ стали хворіти набагато менше громадян. Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко.

"Завдяки обмеженим заходам захворюваність нижче базової, десь на 65% у порівнянні з позаминулим тижнем. Минулого тижня дітей у Києві захворіло 3000, дорослих більше 4800. Відсоток хворих на грип та ГРВІ з кожним днем знижується", - сказав він.

Крім того, минулого тижня з діагнозом грип та ГРВІ госпіталізовано 47 киян, з них - 41 дитина.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні-січні від грипу і пневмонії померли 1079 осіб. З січня по листопад включно 2019 року від хвороб органів дихання померли 11 560 осіб, з них 5 794 осіб - від грипу та пневмонії.

Крім того, як відрізнити грип від коронавірусу, Супрун розповіла про симптоми захворювань. А також що спільного у коронавірусу, грипу і ГРВІ.

Тим часом у Києві з'явився "Плаквеніл" для лікування коронавірусу.

"Плаквеніл" містить діючу речовину гідроксихлорохін, яка раніше застосовувалася для лікування ВІЛ, а зараз — при лікуванні важких і вкрай важких форм коронавірусної інфекції.

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