5 медсестер в Ровенской области заболели коронавирусом

В Ровенской области зафиксировали семь новых случаев коронавируса, из которых пять медсестер. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, коронавирус подтвердили у 48-летней жительницы города Ровно и медицинского персонала Сарненской ЦРБ, а именно у пяти медсестер и санитарки отделения анестезиологии и интенсивной терапии.

Он также отметил, что медики, у которых подтвердили коронавирус, имеют бессимптомное течение болезни.

"Исследование медицинского персонала проводилось в рамках мониторинга состояния здоровья основной группы риска и как мера для предотвращения возникновения внутригоспитальной инфекции", - добавил он.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

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Ранее в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин.

Тем временем в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 430 453. По состоянию на утро 8 апреля погибли от вируса 82 133 человек, вылечились – 301 385.

А в Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19.