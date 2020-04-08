5 медсестер в Ровенской области заболели коронавирусом

В Ровенской области зафиксировали семь новых случаев коронавируса, из которых пять медсестер. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль. По его словам, коронавирус подтвердили у 48-летней жительницы города Ровно и медицинского персонала Сарненской ЦРБ, а именно у пяти медсестер и санитарки отделения анестезиологии и интенсивной терапии. Он также отметил, что медики, у которых подтвердили коронавирус, имеют бессимптомное течение болезни. "Исследование медицинского персонала проводилось в рамках мониторинга состояния здоровья основной группы риска и как мера для предотвращения возникновения внутригоспитальной инфекции", - добавил он. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Также Українські Новини писали, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус. Ранее в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин. Тем временем в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 430 453. По состоянию на утро 8 апреля погибли от вируса 82 133 человек, вылечились – 301 385. А в Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19.