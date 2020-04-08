подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 апреля 2020, среда, 12:04 359
Общество 2020-04-08T12:45:03+03:00
Українські Новини
5 медсестер в Ровенской области заболели коронавирусом

5 медсестер в Ровенской области заболели коронавирусом

Ольга Фандорина
Медики, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус у медиков

В Ровенской области зафиксировали семь новых случаев коронавируса, из которых пять медсестер. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, коронавирус подтвердили у 48-летней жительницы города Ровно и медицинского персонала Сарненской ЦРБ, а именно у пяти медсестер и санитарки отделения анестезиологии и интенсивной терапии.

Он также отметил, что медики, у которых подтвердили коронавирус, имеют бессимптомное течение болезни.

"Исследование медицинского персонала проводилось в рамках мониторинга состояния здоровья основной группы риска и как мера для предотвращения возникновения внутригоспитальной инфекции", - добавил он.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Также Українські Новини писали, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус.

Ранее в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин

Тем временем в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 430 453. По состоянию на утро 8 апреля погибли от вируса 82 133 человек, вылечились – 301 385.

А в Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19.

Больше новостей о: Медики Коронавирус коронавирус в Украине Коронавирус у медиков

В Киеве уже почти 300 больных коронавирусом. Погиб...
Минздрав назвал главную группу риска по смертности...
ВОЗ заявила, что миру не хватает 6 миллионов медсе...
В Киеве коронавирусом за сутки заболели четверо де...
В Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, за сутки погибли 7 человек
Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении
Новости
Киев начал раньше выплачивать материальную помощь к Пасхе 12:40
"Ашан" закроет все свои магазины в день Пасхи 12:39
В Киеве коронавирусом заболели трое медиков, - Кличко 12:35
В Киеве с каждым днем снижается количество больных гриппом и ОРВИ, - Кличко 12:32
Кремация не обязательна. Минздрав рассказал о процедуре захоронения умерших из-за коронавируса 12:31
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
Выгул собак. Фото: pixabay
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина 23:49
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Вирусы не летают, как птички. Врач раскритиковал штрафы за прогулки с детьми 14:19
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Как берут анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19 06:32
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok