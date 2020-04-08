5 медсестер у Рівненській області захворіли коронавірусом

У Рівненській області зафіксували сім нових випадків коронавіруса, з яких п'ять медсестер. Про це Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, коронавірус підтвердили у 48-річної жительки міста Рівне та медичного персоналу Сарненської ЦРЛ, а саме у п'яти медсестер і санітарки відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Він також зазначив, що медики, які підтвердили коронавірус, мають безсимптомний перебіг хвороби.

"Дослідження медичного персоналу проводилося у рамках моніторингу стану здоров'я основної групи ризику і як захід для запобігання виникнення внутригоспитальной інфекції", - додав він.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса

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Тим часом у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 1 430 453. Станом на ранок 8 квітня загинули від вірусу 82 133 осіб, вилікувались – 301 385.

А в Миколаєві, де не було жодного хворого коронавірусом, заявили про відразу 9 підозри на COVID-19.