Рубль резко подскочил. Курс российской нацвалюты на 8 апреля

В то время, как доллар и евро после длительного падения начали дорожать, в среду, 8 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 7 апреля, повысился на 8 копеек до 3,16 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в среду снизился на 3 копейки и составляет 3,66 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 8 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,16 3,66 Максимальный 3,40 5,00 Минимальный 2,70 3,40

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился на 3 коп. до 27,10 UAH/USD после укрепления курса в понедельник на 31 коп.

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 апреля, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.