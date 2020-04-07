подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
07 апреля 2020, вторник, 05:10 323
Финансы 2020-04-07T05:10:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает расти в цене. Официальный курс валют на вторник

Гривна продолжает расти в цене. Официальный курс валют на вторник

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, курс гривны к доллару
Деньги
Деньги

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 апреля, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD, в то время, как 6 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 апреля, на 22,32 коп. до 27,3730 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,4682
1 доллар США 27,2365
1 швейцарский франк 27,8321
10 иен 2,4993
10 российских рублей 3,5636
1 евро 29,3827

Как сообщали Українські Новини, аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара. Также аналитик добавил, что укрепление гривны носит краткосрочный характер.

Ранее сообщалось о том, что НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Курс НБУ курс доллара Курс евро курс гривны к доллару

Гривна резко укрепилась на межбанке в начале недел...
Гривна уверено растет. Курс НБУ на 7 апреля...
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный ...
Доллар продолжает падать после выходных. Курс валю...
Внеочередное заседание Рады состоится 9 или 10 апреля, - Разумков
Минздрав будет реже обнародовать данные о распространении COVID-19 в Украине
Новости
Премьер-министру Шмыгалю помогают 5 штатных и 7 внештатных советников. Кто они 06:05
Маска. Фото: pixabay.com
Как защититься от коронавируса: Комаровский ответил на популярные вопросы о масках и респираторах 06:00
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
В ПФ рассказали, как будут проводить выплаты "карантинных" выплат пенсионерам 05:30
Гривна продолжает расти в цене. Официальный курс валют на вторник 05:10
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин: у наместника лавры подозревают коронавирус 20:04
больше новостей
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
В киевской больнице №9 подтвердили первую в столице смерть от коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok