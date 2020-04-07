Гривна продолжает расти в цене. Официальный курс валют на вторник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 апреля, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD, в то время, как 6 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 апреля, на 22,32 коп. до 27,3730 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,4682 1 доллар США 27,2365 1 швейцарский франк 27,8321 10 иен 2,4993 10 российских рублей 3,5636 1 евро 29,3827

Как сообщали Українські Новини, аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара. Также аналитик добавил, что укрепление гривны носит краткосрочный характер.

Ранее сообщалось о том, что НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.