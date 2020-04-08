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  • Доллар резко подскочил после длительного падения. Курс валют на 8 апреля
08 апреля 2020, среда, 11:02 23
Экономика 2020-04-08T11:05:54+03:00
Українські Новини
Доллар резко подскочил после длительного падения. Курс валют на 8 апреля

Доллар резко подскочил после длительного падения. Курс валют на 8 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

Пока гривна продолжает стремительный рост, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 апреля на 4,80 коп. до 27,2680 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,31 коп. до 26,7393 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,36 коп. до 28,6580 UAH/EUR, курс продажи повысился на 8,29 коп. до 29,5987 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:


  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,7393 27,2680 28,6580 29,5987 3,16 3,66
Максимальный 26,9000 27,7000 29,2000 30,0000 3,40 5,00
Минимальный 26,4000 27,0500 27,2000 29,1500 2,70 3,40

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился на 3 коп. до 27,10 UAH/USD после укрепления курса в понедельник на 31 коп. 

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары. 

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 апреля, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.

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