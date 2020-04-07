Доллар на межбанке продолжает дешеветь. Курс валют

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в понедельник на 31 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 27,10 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,06-27,09 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,09-27,12 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,08-27,11 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,15% с 23,74 UAH/USD до 27,10 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 апреля, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.

Во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Тем временем экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют.