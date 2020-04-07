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07 апреля 2020, вторник, 17:01 126
Финансы 2020-04-07T18:38:21+03:00
Українські Новини
Доллар на межбанке продолжает дешеветь. Курс валют

Доллар на межбанке продолжает дешеветь. Курс валют

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в понедельник на 31 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 27,10 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,06-27,09 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,09-27,12 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,08-27,11 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,15% с 23,74 UAH/USD до 27,10 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 апреля, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.

Во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Тем временем экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют.

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