Рубль різко підскочив. Курс російської нацвалюти на 8 квітня

В той час, як долар і євро після тривалого падіння почали дорожчати, в середу, 8 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 7 квітня, підвищився на 8 копійок до 3,16 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в середу знизився на 3 копійки і становить 3,66 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 8 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,16 3,66 Максимальний 3,40 5,00 Мінімальний 2,70 3,40

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,10 UAH/USD після зміцнення курсу в понеділок на 31 коп.

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7 квітня, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.