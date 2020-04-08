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08 квітня 2020, середа, 11:25 11
Економіка 2020-04-08T12:15:01+03:00
Українські Новини
Рубль різко підскочив. Курс російської нацвалюти на 8 квітня

Рубль різко підскочив. Курс російської нацвалюти на 8 квітня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В той час, як долар і євро після тривалого падіння почали дорожчати, в середу, 8 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 7 квітня, підвищився на 8 копійок до 3,16 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в середу знизився на 3 копійки і становить 3,66 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 8 квітня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,16 3,66
Максимальний 3,40 5,00
Мінімальний 2,70 3,40

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,10 UAH/USD після зміцнення курсу в понеділок на 31 коп.

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7 квітня, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.

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