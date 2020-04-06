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06 апреля 2020, понедельник, 17:55 79
Экономика 2020-04-06T17:58:06+03:00
Українські Новини
Гривна резко укрепилась на межбанке в начале недели

Гривна резко укрепилась на межбанке в начале недели

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Межбанк, национальная валюта
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 1 коп. в понедельник укрепился на 31 коп. до 27,13 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,35-27,40 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,22-27,25 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,10-27,15 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,28% с 23,74 UAH/USD до 27,13 UAH/USD.

Как сообщали Україньскі Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 апреля на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,55 коп. до 27,1555 UAH/USD.

Также в пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 150 миллионов долларов.

Тем временем Кабинет Министров обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 год значительно хуже ранее озвученных премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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