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08 апреля 2020, среда, 05:05 336
Финансы 2020-04-08T05:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает падение. Нацбанк обнародовал курс гривны на среду

Доллар продолжает падение. Нацбанк обнародовал курс гривны на среду

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Обмен валют, Курс НБУ, курс рубля, курс доллара, Курс евро
Деньги
Деньги

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 апреля, на 13,69 коп. до 27,0996 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 апреля, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,5195
1 доллар США 27,0996
1 швейцарский франк 27,9305
10 иен 2,4896
10 российских рублей 3,5765
1 евро 29,5670

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился на 3 коп. до 27,10 UAH/USD после укрепления курса в понедельник на 31 коп. 

Во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Тем временем аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

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