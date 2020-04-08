Доллар продолжает падение. Нацбанк обнародовал курс гривны на среду

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 апреля, на 13,69 коп. до 27,0996 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 апреля, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,5195 1 доллар США 27,0996 1 швейцарский франк 27,9305 10 иен 2,4896 10 российских рублей 3,5765 1 евро 29,5670

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился на 3 коп. до 27,10 UAH/USD после укрепления курса в понедельник на 31 коп.

Во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Тем временем аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.