Після тривалого падіння долар різко підскочив. Курс валют на 8 квітня

Поки гривня продовжує стрімке зростання, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 7 квітня на 4,80 коп. до 27,2680 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,31 коп. до 26,7393 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,36 коп. до 28,6580 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,29 коп. до 29,5987 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,7393 27,2680 28,6580 29,5987 3,16 3,66 Максимальний 26,9000 27,7000 29,2000 30,0000 3,40 5,00 Мінімальний 26,4000 27,0500 27,2000 29,1500 2,70 3,40

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,10 UAH/USD після зміцнення курсу в понеділок на 31 коп.

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, а також про те, чи варто зараз купувати долари.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7 квітня, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.