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08 апреля 2020, среда, 09:36 2757
Судебная власть 2020-04-08T09:43:34+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении

Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении

Анна Рудык
Верховная Рада, Избиение, Илья Кива, Офис Генпрокурора
Илья Кива
Илья Кива

Офис генпрокурора сообщил депутату Верховной Рады Илье Киве ("Оппозиционная платформа - за Життя") о подозрении в избиении человека.

Об этом Українським Новинам сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"У него статус - подозреваемый с 3 апреля. Объявлено (подозрение) в ОГП, куда он прибыл самостоятельно", - сказала она.

При этом Кива отказался подставить подпись и получить документ.

Отказ зафиксирован на видео.

6 апреля Киву вызывали к следователю, однако он не пришел к нему и не уведомил прокурора и следователя.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора вызывал депутата Верховной Рады Илью Киву (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") 2 марта для вручения сообщения о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве. Однако ГБР перенесло вручение подозрения.

Ранее, 22 февраля, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Также Рябошапка переквалифицировал дело против Кивы.

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