Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении

Офис генпрокурора сообщил депутату Верховной Рады Илье Киве ("Оппозиционная платформа - за Життя") о подозрении в избиении человека. Об этом Українським Новинам сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. "У него статус - подозреваемый с 3 апреля. Объявлено (подозрение) в ОГП, куда он прибыл самостоятельно", - сказала она. При этом Кива отказался подставить подпись и получить документ. Отказ зафиксирован на видео. 6 апреля Киву вызывали к следователю, однако он не пришел к нему и не уведомил прокурора и следователя. Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора вызывал депутата Верховной Рады Илью Киву (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") 2 марта для вручения сообщения о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве. Однако ГБР перенесло вручение подозрения. Ранее, 22 февраля, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева. Также Рябошапка переквалифицировал дело против Кивы.